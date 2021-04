Spagna, altra panchina per Sergio Ramos. Luis Henrique: “Suo atteggiamento encomiabile” (Di giovedì 1 aprile 2021) In Spagna sta diventando quasi un caso. Sergio Ramos è partito dalla panchina anche ieri nella partita contro il Kosovo, poi vinta 3-1. Solo nel secondo tempo è entrato al posto di Garcia al 80?. Il tecnico Luis Henrique ha parlato così sulla questione: “E ‘molto più semplice. Il suo atteggiamento è encomiabile, i veri leader sono quelli che fanno sempre i conti, non solo in campo. Metto chi sta meglio, Sergio sta bene, ma è appena uscito da un infortunio. L’unico quello che chiedo loro è che seguano sempre l’esempio di Ramos, che aggiunge in campo e fuori, che è molto difficile perché l’ego dei giocatori lo assorbe, ma Sergio lo ha ben chiaro”. Foto: Twitter Spagna L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Insta diventando quasi un caso.è partito dallaanche ieri nella partita contro il Kosovo, poi vinta 3-1. Solo nel secondo tempo è entrato al posto di Garcia al 80?. Il tecnicoha parlato così sulla questione: “E ‘molto più semplice. Il suo, i veri leader sono quelli che fanno sempre i conti, non solo in campo. Metto chi sta meglio,sta bene, ma è appena uscito da un infortunio. L’unico quello che chiedo loro è che seguano sempre l’esempio di, che aggiunge in campo e fuori, che è molto difficile perché l’ego dei giocatori lo assorbe, malo ha ben chiaro”. Foto: TwitterL'articolo ...

