Serie C | Sambenedettese | Maxi Lopez ci mette la faccia e revoca lo sciopero

In più occasioni i calciatori della Sambenedettese - squadra che milita nel girone B della Serie C, dove occupa il nono posto - hanno denunciato il mancato pagamento degli stipendi da parte della società. L'Associazione Italiana Calciatori, sollecitata dagli atleti, è intervenuta a sua volta per far emergere il caso e chiedere che la società paghi gli emolumenti di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Con un comunicato di alcuni giorni fa, i calciatori erano arrivati a minacciare lo sciopero per questo sabato, quando la Sambenedettese scenderà in campo contro il Matelica.Il comunicato letto da Maxi Lopez"Scenderà in campo", perché i calciatori della Sambenedettese hanno deciso di revocare lo sciopero e giocare contro il Matelica

