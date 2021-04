Roma | Bernaudo Li | “Primarie Pd lotta tra correnti | non cambiano la città”

Leggi su dire

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “Il Pd e la sinistra non potranno mai cambiare Roma, sono le forze politiche che più hanno governato la Capitale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Le primarie annunciate da Zingaretti per il candidato sindaco saranno quindi le solite primarie delle correnti, perchè la loro visione è sempre la stessa, quella del più Stato, del più Comune, la linea che ci ha portato al fallimento”. Così Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco di Roma, ha commentato le parole dell’ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che ha annunciato le primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco.