Purificare l’aria di casa con le piante

Purifiare l'aria di casa con le piante (Di giovedì 1 aprile 2021) Cristina Martelli Un inquinamento causato da sistemi costruttivi super isolanti che riducono drasticamente la ventilazione naturale, materiali edili sintetici, arredi e componenti per interni. E, in ultimo, dall'uomo, che è una fonte di inquinamento dell'aria soprattutto quando abita per lunghi periodi uno spazio chiuso e poco ventilato. Una situazione comune a molti, soprattutto in questi giorni di lockdown in cui la casa è diventa ufficio, palestra, cinema, museo, discoteca… La soluzione, sostiene lo stesso report della Nasa, è però sorprendentemente ovvia, semplice ed economica: chiedere aiuto alla natura e, in particolare, alle piante da appartamento. Lo studio dimostra infatti che le foglie, le radici, il terreno e i microorganismi associati alle piante sono alleati fondamentali nel ridurre gli agenti ...

