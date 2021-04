PS5: in Giappone la console vende, ma i giochi no, Switch domina la classifica – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 aprile 2021) Le vendite di PS5 in Giappone sono in crecita, ma i giochi rimangono indietro: Switch domina la classifica.. PS5 in Giappone vende sempre di più secondo i dati di marzo 2021, probabilmente aiutata da una produzione e distribuzione più regolare. Il vero problema pare essere il software, completamente assente dalla Top 30. I dati a cui facciamo riferimento sono stati condivisi da Famitsu. La testata segnala che sin dall’uscita PS5 ha venduto 580.211 unità in Giappone. I dati di vendita settimanali sono 1 marzo – 7 marzo: 22.509 8 marzo – 14 marzo: 37.851 15 marzo – 21 marzo: 34.657 … Notizie giochi L'articolo PS5: in Giappone la console vende, ma i ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) Le vendite di PS5 insono in crecita, ma irimangono indietro:la.. PS5 insempre di più secondo i dati di marzo 2021, probabilmente aiutata da una produzione e distribuzione più regolare. Il vero problema pare essere il software, completamente assente dalla Top 30. I dati a cui facciamo riferimento sono stati condivisi da Famitsu. La testata segnala che sin dall’uscita PS5 ha venduto 580.211 unità in. I dati di vendita settimanali sono 1 marzo – 7 marzo: 22.509 8 marzo – 14 marzo: 37.851 15 marzo – 21 marzo: 34.657 … NotizieL'articolo PS5: inla, ma i ...

