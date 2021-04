Previsioni Premier League secondo un computer (Di giovedì 1 aprile 2021) Siamo alle battute finale del campionato inglese 2020/21. Un campionato che per certi versi ha regalato delle sorprese, ma per altri invece non ha fatto altro che solidificare le certezze di diversi team. Ma a dare un pronostico sulla classifica finale ci ha pensato un super computer e anche qui le Previsioni Premier League hanno riservato qualche sorpresa. E forse da questa classifica potremo cominciare già ad ipotizzare qualche risvolto di mercato per diverse squadre. Previsioni Premier League, quale sarà la classifica finale? A vincere il titolo sarà sicuramente il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola galoppa verso il terzo titolo in quattro anni, ma secondo il calcolo non riuscirà a superare il record di punti del Liverpool campione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Siamo alle battute finale del campionato inglese 2020/21. Un campionato che per certi versi ha regalato delle sorprese, ma per altri invece non ha fatto altro che solidificare le certezze di diversi team. Ma a dare un pronostico sulla classifica finale ci ha pensato un supere anche qui lehanno riservato qualche sorpresa. E forse da questa classifica potremo cominciare già ad ipotizzare qualche risvolto di mercato per diverse squadre., quale sarà la classifica finale? A vincere il titolo sarà sicuramente il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola galoppa verso il terzo titolo in quattro anni, mail calcolo non riuscirà a superare il record di punti del Liverpool campione ...

