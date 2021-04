Premio Strega: per la prima volta la cinquina sarà proclamata a Benevento / Adnkronos (3) (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) - Come ogni anno gli autori candidati sosterranno una nutrita serie di incontri di presentazione. I primi appuntamenti si svolgeranno da remoto e costituiranno l'occasione per raggiungere i numerosi componenti della giuria, in Italia e all'estero, e gli ancora più numerosi studenti che partecipano alle votazioni del Premio Strega Giovani. Tornano al pomeriggio della domenica gli incontri con la dozzina sulla piattaforma online di Bper Banca "Forum Monzani Eventi". A maggio si terrà anche il ciclo di presentazioni organizzato dalle Biblioteche di Roma, che contribuiscono con il voto di quindici gruppi di lettura alla selezione dei libri finalisti e del vincitore. Subito dopo la definizione della cinquina, gli autori finalisti saranno a Bisceglie, per un incontro con il pubblico organizzato dalla libreria ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) () - Come ogni anno gli autori candidati sosterranno una nutrita serie di incontri di presentazione. I primi appuntamenti si svolgeranno da remoto e costituiranno l'occasione per raggiungere i numerosi componenti della giuria, in Italia e all'estero, e gli ancora più numerosi studenti che partecipano alle votazioni delGiovani. Tornano al pomeriggio della domenica gli incontri con la dozzina sulla piattaforma online di Bper Banca "Forum Monzani Eventi". A maggio si terrà anche il ciclo di presentazioni organizzato dalle Biblioteche di Roma, che contribuiscono con il voto di quindici gruppi di lettura alla selezione dei libri finalisti e del vincitore. Subito dopo la definizione della, gli autori finalisti saranno a Bisceglie, per un incontro con il pubblico organizzato dalla libreria ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Dopo 75 anni Benevento ospita la finale dello Strega - TV7Benevento : Premio Strega: per la prima volta la cinquina sarà proclamata a Benevento / Adnkronos (2)... - domtraverso : Dopo 75 anni Benevento torna a ospitare la finale del Premio Strega - rep_napoli : Premio Strega, cinquina finalista annunciata a Benevento: è la prima volta in 75 anni [aggiornamento delle 12:39] - TV7Benevento : Premio Strega: per la prima volta la Cinquina Finalista sarà proclamata a Benevento... -