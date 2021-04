Platinette contro Tommaso Zorzi: «Mi hai promesso due sberle» (Di giovedì 1 aprile 2021) Platinette e Tommaso Zorzi hanno finalmente avuto quel confronto che i fan speravano di vedere da tempo. Ospiti del Maurizio Costanzo Show, si sono lasciati andare ad un face to face che, in un lampo, si è trasformato in uno scontro. La calma in studio è stata riportata dal padrone di casa. Platinette contro Tommaso Zorzi Nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, Platinette ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Tommaso Zorzi. Mauro Coruzzi, rivolgendosi direttamente all'influencer milanese, ha tuonato: «A differenza di quello che può pensare Tommaso, se io non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 aprile 2021)hanno finalmente avuto quel confronto che i fan speravano di vedere da tempo. Ospiti del Maurizio Costanzo Show, si sono lasciati andare ad un face to face che, in un lampo, si è trasformato in uno s. La calma in studio è stata riportata dal padrone di casa.Nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show,ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di. Mauro Coruzzi, rivolgendosi direttamente all'influencer milanese, ha tuonato: «A differenza di quello che può pensare, se io non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio ...

