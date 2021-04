Parla Biot | l' ufficiale accusato di spionaggio | ' Sono frastornato | ma chiarirò'

Advertising

fattoquotidiano : Walter Biot, parla la moglie dell’ufficiale che ha venduto segreti a russi: ‘Non è traditore. Un mutuo e 4 figli, 3… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Walter Biot, parla la moglie dell’ufficiale che ha venduto segreti a russi: ‘Non è traditore. Un mutuo e 4 figli, 3mil… - Majden3 : RT @fattoquotidiano: Walter Biot, parla la moglie dell’ufficiale che ha venduto segreti a russi: ‘Non è traditore. Un mutuo e 4 figli, 3mil… - DaCaiomauro : RT @fattoquotidiano: Walter Biot, parla la moglie dell’ufficiale che ha venduto segreti a russi: ‘Non è traditore. Un mutuo e 4 figli, 3mil… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Parla Biot

Walteroggi è apparso davanti al gip di Roma e ha motivato così la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere: 'Sono frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione'. Il ...Il cittadino russo ha evitato l'arresto in quanto aveva lo status diplomatico mentrerisulta essere sotto custodia. L'espulsione dei due cittadini russi Spionaggio,la moglie dell'...L'ufficiale di Marina si avvale della facoltà di non rispondere. Nel colloquio di garanzia, l'avvocato chiede i domiciliari per Walter Biot ...È quanto affermato da Walter Biot davanti al gip di Roma nel motivare la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere.