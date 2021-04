Papa Francesco | la carne di Gesù è un “veleno” per il demonio

(Di giovedì 1 aprile 2021) “L’annuncio del Vangelo è sempre legato all’abbraccio di una Croce concreta”. Con queste parole,ha commentato il Vangelo di oggi, in occasione della Messa Crismale in San Pietro. La lettura riporta della predica dialla sinagoga di Nazaret, dove, significativamente, qualcuno si domanda: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» (Lc 4,22). L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Ci sono anche i 'poeti sociali': una bellissima definizione data danell'enciclica Fratelli tutti. Sono quelli che scrivono parole nuove, vitali, parole di creatività sociale. Anche ...L' Aicovis di Torre Annunziata omaggia. Nella domenica di Pasqua il presidente Rosario Iannucci, presenterà la maglia dell'associazione in onore del Santo Padre, nominato ambasciatore per il suo impegno contro bullismo e ..."L'ora dell'annuncio gioioso e l'ora della persecuzione e della Croce vanno insieme". A farlo notare è stato il Papa, nell'omelia della Messa del Crisma, celebrata oggi nella basilica di San Pietro. " ..."La parola di Gesù ha il potere di far uscire alla luce ciò che uno porta nel cuore, che di solito è un miscuglio, come il grano e la zizzania. E questo provoca combattimento spirituale". È l'analisi ...