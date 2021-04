Olga Kalenchuk spiazza tutti: “Ci vediamo a Roma…” (Di giovedì 1 aprile 2021) Si chiama Olga Kalenchuk ed è diventata famosa in Italia quando lo Shakhtar Donetsk è passato a far visita alla Roma negli ottavi di finale di Europa League. Ribattezzata ironicamente la "Diletta Leotta ucraina", la giornalista è diventata una delle più apprezzate anche dal pubblico italiano. E stando a una sua storia Instagram, la Penisola sembra destinata a diventare la nuova casa di Olga.caption id="attachment 1109115" align="alignnone" width="1016" Olga Kalenchuk Instagram/captionSCOSSONEInfatti Kalenchuk ha postato una foto con una scritta enigmatica in perfetto italiano: "Arrivederci a tutti, grazie mille per tutto. Ci vediamo a Roma!". La dichiarazione ha lasciato di stucco persino lo Shakhtar, la squadra che Olga segue ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Si chiamaed è diventata famosa in Italia quando lo Shakhtar Donetsk è passato a far visita alla Roma negli ottavi di finale di Europa League. Ribattezzata ironicamente la "Diletta Leotta ucraina", la giornalista è diventata una delle più apprezzate anche dal pubblico italiano. E stando a una sua storia Instagram, la Penisola sembra destinata a diventare la nuova casa di.caption id="attachment 1109115" align="alignnone" width="1016"Instagram/captionSCOSSONEInfattiha postato una foto con una scritta enigmatica in perfetto italiano: "Arrivederci a, grazie mille per tutto. Cia Roma!". La dichiarazione ha lasciato di stucco persino lo Shakhtar, la squadra chesegue ...

