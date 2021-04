Nick Clegg e l’algoritmo di Facebook Bisogna essere in due per ballare il tango

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 aprile 2021) In un recente articolo pubblicato sull’Atlantic, Adrienne LaFrance ha paragonatoa una Doomsday Machine: “un dispositivo costruito con il solo scopo di distruggere tutta la vita umana.” I realizzatori del documentario di Netflix The Social Dilemma hanno immaginato una sala di controllo digitale in cui degli ingegneri premono pulsanti e girano manopole per manipolare un adolescente attraverso il suo smartphone. Nel suo libro Il capitalismo della sorveglianza, la psicologa sociale di Harvard Shoshana Zuboff dipinge un mondo in cui le aziende tecnologiche hanno costruito un gigantesco sistema di sorveglianza che consente loro di manipolare gli atteggiamenti, le opinioni e i desideri delle persone. In ciascuna di queste raffigurazioni distopiche, le persone vengono ritratte come vittime impotenti, private del loro libero arbitrio; gli esseri umani sono diventati ...