Moto2, Marco Bezzecchi in cerca di riscatto a Losail. Sam Lowes vuole il bis (Di giovedì 1 aprile 2021) Losail (Qatar), atto II. Si torna sul tracciato qatariano per il secondo weekend del Motomondiale 2021 e in Moto2 la domanda è: sarà possibile battere Sam Lowes? Il britannico nella prima uscita stagionale ha impressionato. Una vittoria da dominatore quella di Sam, conquistando il suo settimo successo in questa categoria e il podio numero 19. Del resto, l’anno passato era stato in ballo per il titolo fino alla fine, pagando dazio per un problema fisico causato da una caduta nel confronto con Enea Bastianini e Luca Marini. I due centauri italiani hanno spiccato il volo verso la massima cilindrata e nella media Lowes vuol dettare legge. Servirà dare una risposta e in questo senso il primo a essere chiamato all’appello è Marco Bezzecchi, quarto e fuori dal podio nella prima uscita in ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)(Qatar), atto II. Si torna sul tracciato qatariano per il secondo weekend del Motomondiale 2021 e inla domanda è: sarà possibile battere Sam? Il britannico nella prima uscita stagionale ha impressionato. Una vittoria da dominatore quella di Sam, conquistando il suo settimo successo in questa categoria e il podio numero 19. Del resto, l’anno passato era stato in ballo per il titolo fino alla fine, pagando dazio per un problema fisico causato da una caduta nel confronto con Enea Bastianini e Luca Marini. I due centauri italiani hanno spiccato il volo verso la massima cilindrata e nella mediavuol dettare legge. Servirà dare una risposta e in questo senso il primo a essere chiamato all’appello è, quarto e fuori dal podio nella prima uscita in ...

Advertising

gponedotcom : Tommaso Marco in Qatar al posto dell'infortunato Corsi sulla MV Agusta: Il 21enne padovano, salito per la prima vol… - gponedotcom : Tommaso Marco in Qatar al posto dell'infortunato Corsi sulla MV Agusta: Il 21enne padovano, salito per la prima vol… - news_rimini : Moto2, per Marco Bezzecchi sfuma il podio per 13 millesimi - Nazionale - Sport - infoitsport : Moto2, risultato qualifiche GP Qatar 2021: Sam Lowes detta legge e centra la pole, quarto Marco Bezzecchi - infoitsport : Moto2, GP Qatar: pole di Sam Lowes, 4° Marco Bezzecchi. GLI HIGHLIGHTS -