Martin | “Possiamo giocarci la B | ho un sogno nel cassetto Che emozione indossare la fascia nel derby!”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Malaurysi racconta.Il centrocampista francese arrivato a Palermo nel corso della stagione 2019/20, nel campionato corrente non è stato protagonista come accaduto in Serie D. L'ex regista anche di Monaco e degli Hearts of Midlothian, nel corso dell'intervista rilasciata durante 'Siamo Aquile' in onda su Trm, ha parlato degli obiettivi dei rosanero e dell'andamento della stagione finora deludente.: “Mi sento ancora importante, dobbiamo guardare in alto. Ho la maglia del Palermo cucita nel petto”"Ci sono delle squadre in questa categoria che sono qui da diversi anni che sono state create per vincere e hanno comunque avuto delle difficoltà. Il Bari ad esempio. Non è che non ci siamo calati nella mentalità della Serie C, ma non abbiamo avuto continuità e ci sono stati troppi alti e bassi.dimostrare ai nostri tifosi ...