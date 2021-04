M5s, Toninelli: “Conte presenterà progetto e indicherà prossimi passi. Proclamazione a capo politico? Prima va modificato lo statuto” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Quello di questa sera sarà un momento molto importante per il Movimento. L’ex presidente del Consiglio Conte ha lavorato tanto in questi giorni ed immagino che partirà dal contributo degli Stati Generali e ci indicherà i prossimi passi, utili per rafforzare il M5s”, così il senatore del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli, intercettato fuori da Palazzo Madama. “Se questa sera lo eleggeremo capo politico? Non sarebbe tecnicamente possibile perché noi abbiamo uno statuto e per eleggere qualcuno in organi di partito andrebbe modificato. Sicuramente presenterà un progetto e dopo ci saranno dei passaggi che coinvolgerà tutti gli iscritti”. Toninelli poi parla anche delle prossime elezioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Quello di questa sera sarà un momento molto importante per il Movimento. L’ex presidente del Consiglioha lavorato tanto in questi giorni ed immagino che partirà dal contributo degli Stati Generali e ci, utili per rafforzare il M5s”, così il senatore del Movimento 5 stelle Danilo, intercettato fuori da Palazzo Madama. “Se questa sera lo eleggeremo? Non sarebbe tecnicamente possibile perché noi abbiamo unoe per eleggere qualcuno in organi di partito andrebbe. Sicuramenteune dopo ci saranno dei passaggi che coinvolgerà tutti gli iscritti”.poi parla anche delle prossime elezioni ...

