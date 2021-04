M5s | Conte | Sfida complessa e affascinante | ma voglio rifondare il Movimento

Advertising

M5S_Europa : #Salvini appoggia #Draghi: se i numeri dicono rosso, allora è rosso. Con #Conte se i numeri dicevano rosso lui vede… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Oggi Conte debutta col M5S. E il Fondo monetario elogia le misure economiche sue (e di Gualtier… - fattoquotidiano : Pd, Boccia: “M5s guidato da Conte è una speranza per il Paese. Insieme dobbiamo guidare un ampio fronte sociale alt… - Grogu_IT : Praticamente Conte sta dicendo: 'Bravo Di Maio, ma non lo rifarei' #Conte #DiMaio #Rousseau #M5S #DemocraziaDiretta - boccadutri : RT @avvbenedetto: In questo momento #Conte parla ai parlamentari del suo nuovo partito sostenendo che il #M5S “ha costretto tutti i partit… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

Ha esordito così l'ex premier Giuseppenell'assemblea congiunta del Movimento 5 Stelle che segna il suo debutto come leader. Collegato a sorpresa anche Beppe Grillo. "Avete riportato in ...La seconda fase diè il cambiamento ora, e il presidenteavrà la responsabilità di portarlo verso una strada in cui non è uguale a noi, ma compatibile con noi '. Letta ha anche introdotto ...Il presidente Conte. Lo abbiamo indicato, ben due volte, come Presidente del Consiglio e ha saputo interpretare quel ruolo nel migliore dei modi possibile". Lo ha detto Vito Crimi, capo politico ...È il giorno del ritorno dell’ex premier Giuseppe Conte sulla scena politica. Durante l’assemblea M5s, trasmessa in diretta streaming su Facebook e alla quale partecipa anche Beppe Grillo, il leader in ...