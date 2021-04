LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: ottimo Burdisso e Martinenghi, alle 17.30 le finali (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.55: Si chiude qui la DIRETTA delle sessioni mattutine della seconda giornata dei Campionati Italiani di Nuoto in programma a Riccione. L’appuntamento è alle 17.30 per le finali. Grazie per averci seguito, a più tardi 11.54: Ferraguti con 56?89 conquista il posto nella finale B dei 100 stile libero donne ai danni di Canuto nello spareggio 11.51: La seconda serie degli 800 stile libero va a Ginevra Taddeucci in 8’39?97 davanti a Vetrano in 8’40?32, tempo limite per gli Europei juniores 11.43: Al via la seconda serie degli 800 stile libero donne che concludono il programma odierno 11.42: Queste le finaliste dei 100 dorso donne: Panziera, Toma, Scalia, Gaetani, Zofkova, Pasquino, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.55: Si chiude qui ladelle sessioni mattutine della seconda giornata dei Campionati Italiani diin programma a Riccione. L’appuntamento è17.30 per le. Grazie per averci seguito, a più tardi 11.54: Ferraguti con 56?89 conquista il posto nella finale B dei 100 stile libero donne ai danni di Canuto nello spareggio 11.51: La seconda serie degli 800 stile libero va a Ginevra Taddeucci in 8’39?97 davanti a Vetrano in 8’40?32, tempo limite per gli Europei juniores 11.43: Al via la seconda serie degli 800 stile libero donne che concludono il programma odierno 11.42: Queste leste dei 100 dorso donne: Panziera, Toma, Scalia, Gaetani, Zofkova, Pasquino, ...

