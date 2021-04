L’Inghilterra si inginocchia a Blm | la Polonia no | «Gesto politico | non ci interessa» Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 aprile 2021) Londra, 1° apr – Rispetto sì, sottomissione no. È questo il messaggio che ha mandato ieri sera la nazionale di calcio dellache, a differenza del, non si èta ai dettami del politicamente corretto. In tutti i sensi. A Wembley, prima del fischio di inizio della gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, i calciatori inglesi hanno messo un ginocchio a terra in stile Black lives matter, mentre i giocatori polacchi sono rimasti in piedi. Le «aquile bianche», infatti, si sono limitate a indicare lo stemma «Respect» sulla manica della loro divisa. «e inutile» In vista della partita di ieri, il presidente della federazione polacca, Zbigniew Boniek (vecchia conoscenza del calcio italiano), a precisa domanda aveva risposto: «Non so se ci ...