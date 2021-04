Inzaghi lontano dalla Lazio? Due offerte dalla Serie A

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Simonenon è convinto di rinnovare il suo contratto con la. Al tecnico sono arrivate proposte da vari club I discorsi tra lae Simoneper il rinnovo sono in standby. Il presidente Claudio Lotito è preso dalle varie questioni legali e non è intenzionato a trattare sull’offerta già fatta al tecnico, che al momento sta riflettendo sul da farsi. Come spiega il Corriere dello Sport, asono arrivate già varie. In particolare, inA sono arrivate proposte da Fiorentina e Napoli e sarebbe in arrivo un’offerta anche dall’estero. L’addio non è da escludere. Leggi su Calcionews24.com