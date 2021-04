Festa a casa McKennie con Dybala e Arthur: violate norme anti-Covid (Di giovedì 1 aprile 2021) Una Festa nella villa di Weston McKennie, texano centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense, insieme ad alcuni compagni di squadra bianconeri, ha portato all’intervento dei carabinieri per violazioni anti-Covid. Lo riporta il quotidiano La Stampa. Nella notte di ieri, intorno alle 23.30, i carabinieri si sono presentati infatti davanti alla casa del centrocampista bianconero, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) Unanella villa di Weston, texano centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense, insieme ad alcuni compagni di squadra bianconeri, ha portato all’intervento dei carabinieri per violazioni. Lo riporta il quotidiano La Stampa. Nella notte di ieri, intorno alle 23.30, i carabinieri si sono presentati infatti davalladel centrocampista bianconero, L'articolo

