De Luca avvisa i giovani: “Non fate i fenomeni, finite in terapia intensiva” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non fate i fenomeni perché il Covid fa male e vi porta in terapia intensiva”. E’ un Vincenzo De Luca senza mezze misure quello che ha parlato a Qualiano a margine di una visita in una struttura dell’Asl Napoli 2 nord che accoglie bimbi affetti da autismo. Il governatore della Campania ha ricordato ancora una volta che oggi “abbiamo in terapia intensiva ormai ragazzi di 30 e 25 anni, sono delle tragedie inimmaginabili”. “Questa è l’unica regione d’Italia dove non è consentito sbagliare – ricorda De Luca -, perché abbiamo la densità abitativa più alta d’Italia e nell’area metropolitana di Napoli più alta d’Europa. Se uniamo questa densità abitativa all’aggressività delle varianti Covid – incalza De ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nonperché il Covid fa male e vi porta in”. E’ un Vincenzo Desenza mezze misure quello che ha parlato a Qualiano a margine di una visita in una struttura dell’Asl Napoli 2 nord che accoglie bimbi affetti da autismo. Il governatore della Campania ha ricordato ancora una volta che oggi “abbiamo inormai ragazzi di 30 e 25 anni, sono delle tragedie inimmaginabili”. “Questa è l’unica regione d’Italia dove non è consentito sbagliare – ricorda De-, perché abbiamo la densità abitativa più alta d’Italia e nell’area metropolitana di Napoli più alta d’Europa. Se uniamo questa densità abitativa all’aggressività delle varianti Covid – incalza De ...

