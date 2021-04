Covid: Giani, 'Record di vaccinazioni in Toscana con 28.937 iniezioni' (Di giovedì 1 aprile 2021) Firenze, 1 apr. - (Adnkronos) - "Ieri, mercoledì 31 marzo è stata la giornata in cui si è raggiunto il numero maggiore di somministrazioni. Sono state in tutto 28.937 le iniezioni fatte con i tre vaccini a disposizione, Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Un Record reso possibile grazie anche ai medici di famiglia, che hanno aderito alla campagna per gli over 80 e che si stanno impegnando con grande spirito di servizio, e che ringrazio per l'importante apporto". Lo rende noto il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Questa settimana si registra un'accelerazione nella campagna di vaccinazione degli over 80, fa sapere la Regione. A ieri erano oltre 81.000 le somministrazioni complessive di vaccino in corso di effettuazione. A oggi, 1 aprile, alle ore 18.30 sono state effettuate 676.596 somministrazioni totali, di cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Firenze, 1 apr. - (Adnkronos) - "Ieri, mercoledì 31 marzo è stata la giornata in cui si è raggiunto il numero maggiore di somministrazioni. Sono state in tutto 28.937 lefatte con i tre vaccini a disposizione, Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Unreso possibile grazie anche ai medici di famiglia, che hanno aderito alla campagna per gli over 80 e che si stanno impegnando con grande spirito di servizio, e che ringrazio per l'importante apporto". Lo rende noto il presidente della, Eugenio. Questa settimana si registra un'accelerazione nella campagna di vaccinazione degli over 80, fa sapere la Regione. A ieri erano oltre 81.000 le somministrazioni complessive di vaccino in corso di effettuazione. A oggi, 1 aprile, alle ore 18.30 sono state effettuate 676.596 somministrazioni totali, di cui ...

