Conte ai parlamentari M5S: «Rifondare il Movimento, non sarà operazione di marketing» (Di giovedì 1 aprile 2021) Rifondare M5S, ma non attraverso un'operazione che sappia solo di "marketing" politico. Giuseppe Conte scende ufficialmente in campo. Lo fa parlando all'assemblea del... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 1 aprile 2021)M5S, ma non attraverso un'che sappia solo di "" politico. Giuseppescende ufficialmente in campo. Lo fa parlando all'assemblea del...

Advertising

fattoquotidiano : IL RITORNO DI GIUSEPPE CONTE E' un passaggio fondamentale per il futuro del Movimento: ecco perché - fattoquotidiano : M5s, Giuseppe Conte parla all’assemblea dei parlamentari: segui la diretta tv - agorarai : Torna in campo Giuseppe Conte. Dopo un periodo di silenzio l’ex premier torna oggi dentro la politica attiva, prese… - baiasilente : RT @avvbenedetto: In questo momento #Conte parla ai parlamentari del suo nuovo partito sostenendo che il #M5S “ha costretto tutti i partit… - soteros1 : RT @avvbenedetto: In questo momento #Conte parla ai parlamentari del suo nuovo partito sostenendo che il #M5S “ha costretto tutti i partit… -