Chi è Isolde Kostner | la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

(Di giovedì 1 aprile 2021) All’Isola deiè sbarcata anche l’ex campionessa di sci,. Una nuovache ora conosceremo meglio.nasce a Bolzano il 20 marzo 1975 è stata tra le sciatrici italiane più vincenti della storia, con 15 affermazioni in Coppa del Mondo (in campo nazionale è preceduta solo dalle 16 vittorie di Deborah Compagnoni e Federica Brignone), due Coppe del Mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche, tre iridate e vari altri successi prestigiosi a livello nazionale ed internazionale, fu portabandiera per l’Italia durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002.è inoltre detentrice del primato del numero di podi conquistati in Coppa del Mondo da un’italiana ...

Questa sera, infatti, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, in Honduras, dovrebbero sbarcare le due nuove concorrenti Beatrice Marchetti e Isolde Kostner.