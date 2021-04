Calciomercato – Inter, nome nuovo per la porta piace Ugurcan Cakir: ecco la richiesta del Trabzonspor (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Inter sulle tracce di Ugurcan Cakir del Trabzonspor Prosegue il lavoro in casa Inter per cercare un sostituto di Handanovic, che tra una o due stagione dovrebbe lasciare la Pinetina. Il nome nuovo sull’agenda dei dirigenti nerazzurri sarebbe quello di Ugurcan Cakir in forza al Trabzonspor e portiere della Nazionale turca. Secondo quanto riportato da Karadeniz Gazetesi, quotidiano turco, Piero Ausilio sarebbe pronto a raggiungere Instabul, dove incontrerà i dirigenti del club e formulerà loro una prima offerta. Secondo lo stesso quotidiano, la richiesta del club per il portiere classe ’96 sarebbe di 30 milioni di euro più una percentuale del 25% su una futura rivendita. ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) L’sulle tracce didelProsegue il lavoro in casaper cercare un sostituto di Handanovic, che tra una o due stagione dovrebbe lasciare la Pinetina. Ilsull’agenda dei dirigenti nerazzurri sarebbe quello diin forza ale portiere della Nazionale turca. Secondo quanto rito da Karadeniz Gazetesi, quotidiano turco, Piero Ausilio sarebbe pronto a raggiungere Instabul, dove incontrerà i dirigenti del club e formulerà loro una prima offerta. Secondo lo stesso quotidiano, ladel club per il portiere classe ’96 sarebbe di 30 milioni di euro più una percentuale del 25% su una futura rivendita. ...

