Avanti un altro, vincita record nell’ultima puntata: rivedi il momento decisivo (Di giovedì 1 aprile 2021) Se le puntate di Avanti un altro non fossero registrate, il pubblico in studio starebbe ancora battendo le mani di fronte alla vincita record di Daniele Lombardo, il concorrente che ieri sera ha vinto l’intero montepremi in palio, portandosi così a casa la bellezza di 175 mila euro in gettoni d’oro. Dopo una prima incertezza sulla domanda numero 5 “Vischio o pungitopo, chi ha le bacche bianche?“, Daniele è andato dritto come un treno, senza più sbagliare. Quando poi mancavano sei secondi alla riduzione automatica del montepremi, è riuscito a mantenere la massima lucidità e concentrazione, superando anche l’ultimo ostacolo tra sé e i 175 mila euro. vincita record ad Avanti un altro, il video dell’ultima domanda decisiva “Il David o la Pietà, quale ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Se le puntate diunnon fossero registrate, il pubblico in studio starebbe ancora battendo le mani di fronte alladi Daniele Lombardo, il concorrente che ieri sera ha vinto l’intero montepremi in palio, portandosi così a casa la bellezza di 175 mila euro in gettoni d’oro. Dopo una prima incertezza sulla domanda numero 5 “Vischio o pungitopo, chi ha le bacche bianche?“, Daniele è andato dritto come un treno, senza più sbagliare. Quando poi mancavano sei secondi alla riduzione automatica del montepremi, è riuscito a mantenere la massima lucidità e concentrazione, superando anche l’ultimo ostacolo tra sé e i 175 mila euro.adun, il video dell’ultima domanda decisiva “Il David o la Pietà, quale ...

