Autogrill cede attività autostrade Usa per 375 mln dollari (Di giovedì 1 aprile 2021) La controllata di Autogrill Hmshost ha firmato un accordo per la cessione delle attività autostradali statunitensi per un prezzo di 375 milioni di dollari a un consorzio controllato e guidato da Blackstone Infrastructure Partners, che include Applegreen Limited e B&J Holdings. Lo comunica la società. L’accordo è soggetto a tutti gli aggiustamenti post-closing e contempla un possibile aumento sulla base di un meccanismo di earn-out connesso ai ricavi del 2022 e del 2023. Le parti prevedono di chiudere l’operazione nell’estate del 2021, dopo aver ricevuto le necessarie approvazioni governative e il consenso dai landlord. L’attività autostradale statunitense di Hmshost comprende concessioni food & beverage di vari brand quali Starbucks, Burger King e Pret, che il Gruppo continuerà a gestire in qualità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) La controllata diHmshost ha firmato un accordo per la cessione delleautostradali statunitensi per un prezzo di 375 milioni dia un consorzio controllato e guidato da Blackstone Infrastructure Partners, che include Applegreen Limited e B&J Holdings. Lo comunica la società. L’accordo è soggetto a tutti gli aggiustamenti post-closing e contempla un possibile aumento sulla base di un meccanismo di earn-out connesso ai ricavi del 2022 e del 2023. Le parti prevedono di chiudere l’operazione nell’estate del 2021, dopo aver ricevuto le necessarie approvazioni governative e il consenso dai landlord. L’autostradale statunitense di Hmshost comprende concessioni food & beverage di vari brand quali Starbucks, Burger King e Pret, che il Gruppo continuerà a gestire in qualità di ...

Advertising

TV7Benevento : Autogrill cede attività autostrade Usa per 375 mln dollari... - kompjournal : #Autogrill cede attività #autostradali #Usa controllati da #HmsHost per 375 mln dollari al consorzio guidato da… - ansa_economia : Autogrill cede attività autostradali Usa per 375 mln dollari. A consorzio guidato da Blackstone, rivista guidance e… - tvbusiness24 : #Usa, #Autogrill cede le sue attività autostradali negli Stati Uniti per 375 mln dollari - CorriereQ : Autogrill cede attività autostradali Usa per 375 mln dollari -