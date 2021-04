Amici 20, la Celentano cacciata dal Serale: fatale il litigio con Maria De Filippi (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ successo l’inverosimile in queste ore tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi. In attesa della nuova registrazione del Serale di Amici 2021, le due donne sono state protagoniste di un durissimo diverbio che ha spinto la storica maestra ad abbandonare il programma. La padrona di casa, infatti, non ha digerito le ultime dichiarazioni della Celentano e l’ha invitata a lasciare per sempre la scuola più famosa d’Italia. Stando ai rumors, la maestra sarebbe andata via piangendo. Amici 2021, furibonda lite tra Maria e la Celentano E’ ormai risaputo che tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi non scorre buon sangue. Le due sono spesso protagoniste di piccoli siparietti dove si ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ successo l’inverosimile in queste ore tra AlessandraDe. In attesa della nuova registrazione deldi2021, le due donne sono state protagoniste di un durissimo diverbio che ha spinto la storica maestra ad abbandonare il programma. La padrona di casa, infatti, non ha digerito le ultime dichiarazioni dellae l’ha invitata a lasciare per sempre la scuola più famosa d’Italia. Stando ai rumors, la maestra sarebbe andata via piangendo.2021, furibonda lite trae laE’ ormai risaputo che tra AlessandraDenon scorre buon sangue. Le due sono spesso protagoniste di piccoli siparietti dove si ...

Advertising

louviis : NO VABBÈ RAGA QUESTA È PAZZIA - rosellinamaci : RT @Novella_2000: Anticipazioni: Rosa passa direttamente in finale, la Celentano abbandona lo studio per protesta #Amici20 - Novella_2000 : Anticipazioni: Rosa passa direttamente in finale, la Celentano abbandona lo studio per protesta #Amici20 - trvllw : RT @trvllw: rosa chiamata ad amici palesemente per creare dinamiche con la celentano non per ballare. Questo lo dimostra #amici20 https://t… - truth_t3ll3r_ : Non mi sorprenderei se stasera nelle anticipazioni di amici ci fosse scritto “la Celentano ha mostrato un video com… -