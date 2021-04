Alda D’Eusanio contro Mediaset e Signorini: “Io espulsa. E Morra e Adua?” (Di giovedì 1 aprile 2021) La giornalista e conduttrice è tornata a parlare della sua squalifica al Grande Fratello Vip L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 1 aprile 2021) La giornalista e conduttrice è tornata a parlare della sua squalifica al Grande Fratello Vip L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

MarziOlly : Parasite Island comunque un’idea vincente più o meno come l’ingresso di Alda D’Eusanio al Gf Vip #isola - megliolamello : @Loveisl93728166 @naatlux È rimasta a giocare a nascondino nella casa del gf con Alda D’Eusanio - elisapuglia2 : RT @stefani89481245: @stefyorlando Secondo me cmq meglio il tuo taglio per Simone, piuttosto che una piega fatta da Alda D'Eusanio! https:/… - milenarimucci : RT @stefani89481245: @stefyorlando Secondo me cmq meglio il tuo taglio per Simone, piuttosto che una piega fatta da Alda D'Eusanio! https:/… - stefani89481245 : @stefyorlando Secondo me cmq meglio il tuo taglio per Simone, piuttosto che una piega fatta da Alda D'Eusanio! -

Ultime Notizie dalla rete : Alda D’Eusanio Grande Fratello Vip, grave lutto per Dayane Mello: è morto suo fratello Lucas Corriere della Sera