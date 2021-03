Tragico incidente stradale sulla A4 a San Donà

(Di mercoledì 31 marzo 2021), furgone contro un tir: due vittime. E’ successo intorno alle 18:30 tra i caselli di Sane Cessalto. Deceduti il conducente del furgone e il passeggero. I mezzi stavano procedendo in direzione Trieste Due persone sono morte in unavvenuto verso le 18.30 di oggi, mercoledì 31 marzo, lungo l’autostrada

Ancora un tragico incidente agricolo nel Sannio, muore 74enne #Benevento - Tragico incidente stradale, muore carabiniere napoletano: lascia due bambine

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 31 marzo, a Pomezia. Nel sinistro che ha visto coinvolte due auto in via di Monte d'Oro ha perso la vita una donna di 65 anni. Il primo due chilometri circa dopo il casello di San Donà in direzione Trieste. I pompieri arrivati da San Donà e Mestre e Motta di Livenza hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando... Tragico incidente stradale sulla A4 tra i caselli di San Donà e Cessalto furgone contro un tir: due vittime Due persone sono morte... Due morti e due feriti in gravissime condizioni, è questo il tragico bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 marzo, lungo le strade pugliesi.