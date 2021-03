Sette cagnolini abbandonati e chiusi in una scatola: cuccioli salvati dal tritarifiuti (Di mercoledì 31 marzo 2021) In un periodo così difficile e delicato per tutti quanti, qualcuno ha dimostrato molta solidarietà, mentre sembra esserci qualcun altro che non conosce nemmeno l’umanità. Leggi anche: Roma, bella iniziativa per chi è in difficoltà: ‘Ho un supermercato, mi sento privilegiato e voglio aiutare chi è meno fortunato di me’ Il tragico destino e il salvataggio A Civitavecchia Sette cuccioli, quattro maschi e tre femmine, sono stati ritrovati in una scatola chiusa e destinati al trita rifiuti. Fortunatamente però, qualcuno ha sentito il loro lamento disperato e li ha salvati da un destino quasi certo. “Civitavecchia! Massima condivisione! Trovati dagli operatori della CSP in uno scatolone chiuso! Rischiavano di andare a finire nel tritarifiuti! Fortunatamente hanno sentito piangere e si sono fermati. 4 maschi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) In un periodo così difficile e delicato per tutti quanti, qualcuno ha dimostrato molta solidarietà, mentre sembra esserci qualcun altro che non conosce nemmeno l’umanità. Leggi anche: Roma, bella iniziativa per chi è in difficoltà: ‘Ho un supermercato, mi sento privilegiato e voglio aiutare chi è meno fortunato di me’ Il tragico destino e il salvataggio A Civitavecchia, quattro maschi e tre femmine, sono stati ritrovati in unachiusa e destinati al trita rifiuti. Fortunatamente però, qualcuno ha sentito il loro lamento disperato e li hada un destino quasi certo. “Civitavecchia! Massima condivisione! Trovati dagli operatori della CSP in uno scatolone chiuso! Rischiavano di andare a finire nel! Fortunatamente hanno sentito piangere e si sono fermati. 4 maschi ...

