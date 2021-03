San Berillo, lite tra prostitute finisce a bastonate: in ospedale una 64enne (Di mercoledì 31 marzo 2021) I carabinieri di piazza Dante hanno denunciato una dominicana di 50 anni, ritenuta responsabile di lesioni personali aggravate. Alla base dell'aggressione sembra ci sia stata la precisa volontà da ... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 31 marzo 2021) I carabinieri di piazza Dante hanno denunciato una dominicana di 50 anni, ritenuta responsabile di lesioni personali aggravate. Alla base dell'aggressione sembra ci sia stata la precisa volontà da ...

Ultime Notizie dalla rete : San Berillo San Berillo, lite tra prostitute finisce a bastonate: in ospedale una 64enne ... una donna di origini portoghesi di 64 anni, che come lei praticava nel quartiere San Berillo il mestiere più antico del mondo. Abitando ed esercitando entrambe in via Pistone, per forza di cose si ...

Catania: scontro generazionale tra meretrici, la più grande finisce in ospedale Alla base dell'aggressione sembra ci sia stata la precisa volontà da parte della denunciata di prepensionare la vittima, una portoghese di 64 anni che come lei praticava nel quartiere San Berillo il ...

Catania: scontro generazionale tra meretrici, la più grande finisce in ospedale Scontro fra due meretrici e la più grande finisce in ospedale. Succede a Catania dove i carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno denunciato una domenicana di 50 anni per lesioni personali aggr ...

