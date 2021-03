Real Madrid, corsa a due per il dopo Zidane. I nomi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Real Madrid non vuole farsi trovare impreparato: Loew e Raul in corsa con l’addio di Zidane Il Real Madrid non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio a fine stagione di Zinedine Zidane, di recente riaccostato nuovamente alla Juventus. Florentino Perez resta ottimista sulla permanenza del tecnico francese, però in caso di partenza avrebbe pronto un piano B per sostituirlo e che porta ad una doppia opzione. Secondo il quotidiano AS, Low (che al termine dell’Europeo lascerà la Germania) e Raul (attuale allenatore del Castilla) sarebbero i principali candidati a raccogliere il timone del Real se Zidane dovesse lasciare Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilnon vuole farsi trovare impreparato: Loew e Raul incon l’addio diIlnon vuole farsi trovare impreparato in caso di addio a fine stagione di Zinedine, di recente riaccostato nuovamente alla Juventus. Florentino Perez resta ottimista sulla permanenza del tecnico francese, però in caso di partenza avrebbe pronto un piano B per sostituirlo e che porta ad una doppia opzione. Secondo il quotidiano AS, Low (che al termine dell’Europeo lascerà la Germania) e Raul (attuale allenatore del Castilla) sarebbero i principali candidati a raccogliere il timone delsedovesse lasciare. Leggi su Calcionews24.com

