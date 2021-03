Ravenna | ' fa sesso in caserma e segna un' ora di straordinario' | carabiniere condannato

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Si segnò un'ora diin, tra mezzanotte e l'una, dicendo di dover svolgere un servizio per motivi 'improcrastinabili e urgenti', ma in realtà, secondo l'accusa, si appartò con una ...

Ansa_ER : 'Sesso in caserma e segna straordinario', Cc condannato. A 11 mesi a Ravenna, la difesa preannuncia appello #ANSA - UnioneSarda : #Ravenna: fa sesso in caserma e segna lo straordinario, condannato un carabiniere -

Ultime Notizie dalla rete : Ravenna sesso

TGCOM

Il militare, all'epoca appuntato in una stazione di, ora lavora in un'altra regione. Il difensore, l'avvocato Enrico Ferri , una volta lette le motivazioni della sentenza, farà appello. 'Il ...Il militare, 50enne all'epoca appuntato in una stazione die ora in un'altra regione era accusato di truffa, falso e 'forzata consegna'. Il difensore, avvocato Enrico Ferri, una volta ...I fatti risalgono alla notte dell'11 gennaio 2017 e ora il giudice monocratico del tribunale di Ravenna ha condannato a 11 mesi il carabiniere, 50 anni. Era accusato di truffa, falso e "forzata ...Il giudice monocratico del tribunale di Ravenna ha condannato a 11 mesi un carabiniere che la notte dell'11 gennaio 2017 si segnò un’ora di straordinario in caserma, tra mezzanotte e l’una, dicendo di ...