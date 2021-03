Pioniere dei panificatori in città | a 93 anni è morto Gian Franco Rota

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Personaggio molto conosciuto a Bergamo anche per aver avviato la scuola per panettieri all’istituto professionale di via Gleno e per aver insegnato per un lungo periodo.

È morto Gian Franco Rota, pioniere dei panificatori in città. Aveva 93 anni e risiedeva in via Monti. Personaggio molto conosciuto anche per aver avviato la scuola per panettier ...