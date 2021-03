Nintendo Switch, aprile 2021: i giochi migliori del mese – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 31 marzo 2021) aprile è il mese di New Pokémon Snap su Nintendo Switch: il brand torna con un’esperienza inedita che non mancherà di appassionare i fan della serie.. Le uscite di aprile 2021 su Nintendo Switch sono effettivamente poche, quelle meritevoli di un approfondimento meno ancora. Ci troviamo insomma di fronte a un mese un po’ povero per i possessori della console ibrida giapponese, in attesa che la casa di Kyoto annunci finalmente dei contenuti di peso in arrivo nei prossimi mesi. Il piatto forte è rappresentato senza dubbio da New Pokémon Snap, la nuova esperienza “turistica” pensata espressamente per i fan … Rubriche giochiRead More L'articolo Nintendo Switch, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 31 marzo 2021)è ildi New Pokémon Snap su: il brand torna con un’esperienza inedita che non mancherà di appassionare i fan della serie.. Le uscite disusono effettivamente poche, quelle meritevoli di un approfondimento meno ancora. Ci troviamo insomma di fronte a unun po’ povero per i possessori dellaibrida giapponese, in attesa che la casa di Kyoto annunci finalmente dei contenuti di peso in arrivo nei prossimi mesi. Il piatto forte è rappresentato senza dubbio da New Pokémon Snap, la nuova esperienza “turistica” pensata espressamente per i fan … RubricheRead More L'articolo, ...

infoitscienza : Nintendo Switch, aprile 2021: i giochi migliori del mese - _isthatsara : @ nintendo sarebbe proprio l’ora di fare uscire nintendogs per switch - GamesPaladinsIT : Il classico gioco di ruolo in 2D RTS Cannon Brawl arriva su Nintendo Switch il 14 aprile - FlynnsArcades : RT @GamesPaladinsIT: What Comes After è un’esperienza che cambierà la concezione che abbiamo sulla nostra vita e sulla nostra persona! 10/1… - DG_4L : RT @GamesPaladinsIT: What Comes After è un’esperienza che cambierà la concezione che abbiamo sulla nostra vita e sulla nostra persona! 10/1… -