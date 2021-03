Maurizio Costanzo Show, seconda presenza consecutiva per Tommaso Zorzi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Maurizio Costanzo Show torna in onda stasera, mercoledì 31 marzo, con la seconda puntata dell’ultima stagione. Tra gli ospiti annunciati nelle scorse ore ci sarà anche Tommaso Zorzi, al suo secondo invito consecutivo. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha contribuito in maniera determinante al record di ascolti fatto registrare nella prima puntata del Maurizio Costanzo Show la scorsa settimana, nonostante le accuse piovutegli contro dalla comunità LGBT. Per Tommaso una conferma importante, lui che vorrebbe trasformare la sua passione per la TV in qualcosa di più che un semplice ruolo da ospite o opinionista. E intanto Maria De Filippi continua a prendere nota, puntata dopo puntata. A seguire gli altri ospiti ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Iltorna in onda stasera, mercoledì 31 marzo, con lapuntata dell’ultima stagione. Tra gli ospiti annunciati nelle scorse ore ci sarà anche, al suo secondo invito consecutivo. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha contribuito in maniera determinante al record di ascolti fatto registrare nella prima puntata della scorsa settimana, nonostante le accuse piovutegli contro dalla comunità LGBT. Peruna conferma importante, lui che vorrebbe trasformare la sua passione per la TV in qualcosa di più che un semplice ruolo da ospite o opinionista. E intanto Maria De Filippi continua a prendere nota, puntata dopo puntata. A seguire gli altri ospiti ...

