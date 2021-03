Josè Carreras e Katia Ricciarlli: “E’ finita perché non aveva intenzione di sposarmi” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un amore durato a lungo, da sogno, tra Katia Ricciarelli e Josè Carreras, ma perché è finita? A Oggi è un altro giorno la foto della coppia e la Ricciarelli commenta che erano bellissimi. “Mi sono stancata di fare la fidanzata eterna e ho detto basta e lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi” è la risposta dell’ospite protagonista della puntata di oggi. La cantante è in collegamento dal giardino di casa sua, qualche problema con l’audio ma tutto è ben comprensibile. Schietta come sempre Katia Ricciarelli ha raccontato del suo passato rispondendo anche alle domande sui suoi amori. Due grandi amori nella sua vita: Pippo Baudo e Josè Carreras. Katia RICCIARELLI A OGGI E’ UN ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un amore durato a lungo, da sogno, traRicciarelli e, ma? A Oggi è un altro giorno la foto della coppia e la Ricciarelli commenta che erano bellissimi. “Mi sono stancata di fare la fidanzata eterna e ho detto basta e lui probabilmente nondi” è la risposta dell’ospite protagonista della puntata di oggi. La cantante è in collegamento dal giardino di casa sua, qualche problema con l’audio ma tutto è ben comprensibile. Schietta come sempreRicciarelli ha raccontato del suo passato rispondendo anche alle domande sui suoi amori. Due grandi amori nella sua vita: Pippo Baudo eRICCIARELLI A OGGI E’ UN ...

Advertising

dilei_it : «???? ?????????? ?????????? ???? ??????` ???? ???????????? ?????? ???? ????????????????, ???????????? ??????????». #KatiaRicciarelli parla dei suoi due grandi amor… - yasminesjournal : Listening to Turandot, Act 3: 'Nessun dorma' (Live) by José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Orchestra… - caroliarita : @udal64 È un giovanissimo Josè Carreras con la Divina Montserrat Caballè 1970 ?????? - ClassicalTurqu1 : Giacomo Puccini,José Carreras,Orchestra del Teatro Comunale di Bologna,Riccardo Chailly - Manon Lescaut / Act 1: Donna non vidi mai - MusicaIlimitad : #NowPlaying Mirella Freni, José Carreras, Etc.; Giuseppe Sinopoli: Philharmonia Orchestra, Ambrosian Opera Chorus -… -