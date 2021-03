Dopo i capigruppo | Roma La questione di genere irrompe in Campidoglio Parla Prestipino Pd

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’elezione di Debora Serracchiani a capogruppo Pd alla Camera? “Una gran bella notizia. Negli ultimi giorni c’era stato un po’ di nervosismo da competizione con Marianna Madia, ma ora è tutto rientrato: daranno entrambe un importante contributo alla causa”. Il futuro del centrosinistra a? “Giusto che si facciano le primarie, spero partecipi pure Carlo Calenda. Io però per potermi esprimere aspetto il nome di una donna autorevole”. E i rapporti tra Enrico Letta e gli ex renziani rimasti nel Pd? “Basta con queste categorie del passato, come ha sottolineato anche il nuovo segretario: siamo tutti democratici, evitiamo le etichette”. La deputata Pd, Patrizia, è la coordinatrice laziale di Base riformista, la corrente dem che fa capo al ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Amministratrice locale di lungo corso, con un passato da presidente ...

monteirosalento : #Serracchiani .e ora dopo i risultati dei capigruppo, manca solo il rientro di #renzi nel #pd , corro a farmi la te… - Notiziedi_it : Dopo le donne capigruppo, per Letta c’è lo ‘scoglio’ Matteo Renzi - brunellomix : @serracchiani @pdnetwork @Deputatipd @EnricoLetta @graziano_delrio @SenatoriPD le proposte della serracchiani sono… - Notiziedi_it : Dopo le donne capigruppo, per Letta c’è lo ‘scoglio’ Matteo Renzi - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @enrico_farda: È il nuovo corso del segretario @EnricoLetta. La continuità nella discontinuità: loro le capiscono queste finezze dialett… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo capigruppo

La nomina di Debora Serracchiani capogruppo del Partito Democratico alla Camera,quella di Simona Malpezzi al Senato, dovrebbe essere il primo passo del nuovo corso auspicato ...donnee ...Come? Cambiando idi Camera e Senato.un breve tentativo di resistenza da parte degli interessati, è stato compiuto (con impercettibile mugugno) il nobile gesto delle dimissioni. Ieri ...“Dopo 25 anni di trasmissione ininterrotta, la giunta Tambellini passa alla storia anche per aver cancellato la messa in onda del consiglio comunale in diretta su RadioDuemila, ...I capogruppo del PD, del M5S, di Italia Viva ... Si attendoni risposte dal senatore leghista, da giorni in trincea. Nel frattempo, dopo Elodie e Fedez anche da Forza Italia, per bocca di Elio Vito, ...