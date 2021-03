Denise Pipitone: cosa sappiamo della ragazza russa 'somigliante a Piera Maggio' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Potrebbe essere Denise Pipitone la ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa, raccontando di essere stata rapita quando era piccola? A parlarne è Federica Sciarelli, conduttrice di 'Chi l'... Leggi su today (Di mercoledì 31 marzo 2021) Potrebbe esserelache ha fatto un appello alla televisione, raccontando di essere stata rapita quando era piccola? A parlarne è Federica Sciarelli, conduttrice di 'Chi l'...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - Gaiia_stylinson : RT @lasoralalla: Raga spiegatemi questa storia che hanno forse trovato Denise Pipitone perchè quella storia ce l’ho impressa nella mente, s… - tessag197 : RT @rtl1025: ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone #Russia https:… -