Bologna-Inter: formazioni e dove vederla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sabato 3 Aprile 2021 nello Stadio Renato dall'Ara alle ore 20:45 si disputerà la partita Bologna-Inter di Serie A. Il Bologna è undicesimo con 34 punti e arriva dalla sconfitta di Napoli e dalle due vittorie con Sampdoria e Crotone. L'Inter guida la Serie A con 65 punti e arriva da tre vittorie consecutive con Parma, Atalanta e Torino. Per Conte dovrebbe essere solo una pratica facile da archiviare, ma nel calcio mai sottovalutare l'avversario. Torino-Inter 1-2, el Toro incorna i granata nel finale Bologna-Inter: probabili formazioni Bologna (4-2-3-1): Da Costa, Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks, Schouten, Svanberg. Skov Olsen, Soriano, Sansone, Barrow. All. Mihajlovic. Indisponibili: Palacio è squalificato, Santander è ...

