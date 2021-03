Agenzia di modelle, dopo il servizio de “Le Iene” il web la affonda (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ieri sera è mostrato un servizio molto forte a “Le Iene” riguardo ad un’Agenzia di modelle: le conseguenze dopo la messa in onda. Ieri sera Le Iene sono tornate a parlare di una nota Agenzia di modelle di cui ormai si stanno occupando con una certa costanza dal 2012. L’uomo in questione, infatti, da circa 10 Leggi su youmovies (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ieri sera è mostrato unmolto forte a “Le” riguardo ad un’di: le conseguenzela messa in onda. Ieri sera Lesono tornate a parlare di una notadidi cui ormai si stanno occupando con una certa costanza dal 2012. L’uomo in questione, infatti, da circa 10

Advertising

redazioneiene : Federico è una nostra vecchia conoscenza: da anni continua ad aprire nuove agenzie per modelle facendo sempre le st… - violipaolo : RT @redazioneiene: Federico è una nostra vecchia conoscenza: da anni continua ad aprire nuove agenzie per modelle facendo sempre le stesse… - andreapalazzo2 : RT @redazioneiene: Federico è una nostra vecchia conoscenza: da anni continua ad aprire nuove agenzie per modelle facendo sempre le stesse… - MediasetPlay : RT @redazioneiene: Federico è una nostra vecchia conoscenza: da anni continua ad aprire nuove agenzie per modelle facendo sempre le stesse… - ela8008 : RT @redazioneiene: Federico è una nostra vecchia conoscenza: da anni continua ad aprire nuove agenzie per modelle facendo sempre le stesse… -