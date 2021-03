Stretta di Speranza su viaggi in Ue: quarantena e tampone al rientro (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Tutta Italia in zona rossa nei giorni di Pasqua, con le conseguenti limitazioni agli spostamenti, ma nessun problema per chi vuole andare all’estero. Una “assurda anomalia”, l’ha definita il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che non è stato il solo a criticare questa incongruenza. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Tutta Italia in zona rossa nei giorni di Pasqua, con le conseguenti limitazioni agli spostamenti, ma nessun problema per chi vuole andare all’estero. Una “assurda anomalia”, l’ha definita il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che non è stato il solo a criticare questa incongruenza.

