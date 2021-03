“Spalmiamo un po’ i morti”: le intercettazioni dell’assessore indagato in Sicilia per i dati falsi sui contagi (Di martedì 30 marzo 2021) L’ordinanza emessa dal gip di Trapani in merito all’arresto di alcuni dipendenti e della dirigente del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) contiene anche alcune intercettazioni che hanno portato alla decisione urgente di procedere con le misure cautelari dopo la scoperta dei dati falsi sui contagi Sicilia comunicati all’Istituto Superiore di Sanità. Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, risulta essere estraneo a tutta questa vicenda. Anzi, secondo il giudice per le indagini preliminari è stato ingannato da questo “disegno scellerato”. Risulta essere indagato anche l’Assessore alla Sanità Siciliana, Ruggero Razza. dati falsi sui contagi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) L’ordinanza emessa dal gip di Trapani in merito all’arresto di alcuni dipendenti e della dirigente del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) contiene anche alcuneche hanno portato alla decisione urgente di procedere con le misure cautelari dopo la scoperta deisuicomunicati all’Istituto Superiore di Sanità. Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, risulta essere estraneo a tutta questa vicenda. Anzi, secondo il giudice per le indagini preliminari è stato ingannato da questo “disegno scellerato”. Risulta essereanche l’Assessore alla Sanitàna, Ruggero Razza.sui...

fanpage : Scandalo Covid in Sicilia, l'audio dell'assessore Ruggero Razza contiene dettagli shock: 'Spalmiamo un po' i morti' - Bianca34874951 : RT @fanpage: Scandalo Covid in Sicilia, l'audio dell'assessore Ruggero Razza contiene dettagli shock: 'Spalmiamo un po' i morti' https://t.… - Evilqueen_75 : RT @fcolarieti: “Spalmiamo un po' i morti”. In Sicilia alteravano i dati sui contagi per salvarsi dalla zona rossa - cschannel_news : Covid Sicilia, assessore intercettato: “Spalmiamo un po’ i morti” - Majden3 : RT @fcolarieti: “Spalmiamo un po' i morti”. In Sicilia alteravano i dati sui contagi per salvarsi dalla zona rossa -

