Qualificazioni Mondiali 2022, il Giappone travolge la Mongolia 14-0 (Di martedì 30 marzo 2021) Allo stadio Fukuda Denshi Arena di Chiba, la Nazionale Giapponese ha travolto la Mongolia nella sfida valida per il girone F delle Qualificazioni asiatiche per i Mondiali in Qatar. Quattordici i gol segnati dai Samurai Blu, tra cui una tripletta di Osako, doppiette di Inagaki, Ito, Furuhashi e gol di Minamino, Kamada, Morita e Asano, ai quali si è aggiunta un'autorete di Tuya. Per il Giappone è record sfiorato, poiché la migliore vittoria con il maggiore numero di scarto risale al settembre del 1967 con il successo per 15-0 sulle Filippine. SportFace.

