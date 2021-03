Panchina d’Oro, seconda vittoria consecutiva per Gasperini: ecco i nomi di tutti gli allenatori premiati (Di martedì 30 marzo 2021) E' Gian Piero Gasperini il migliore allenatore della Serie A.Fa il bis Gian Piero Gasperini che, dopo la vittoria dello scorso anno, è stato ancora scelto come migliore allenatore della Serie A. L'allenatore dell'Atalanta ha ricevuto in premio la Panchina D'Oro, il trofeo che ogni anno viene attribuito dall'Associazione Italiana allenatori al miglior collega del campionato.A Filippo Inzaghi, invece, è stata assegnata la Panchina d'argento per la promozione dei record con il Benevento (86 punti), centrata nella stagione 2019/20.In Serie C premiato Alvini della Reggiana, che con la sua squadra ha centrato nella scorsa stagione l'obiettivo-promozione.Infine, per quanto riguarda il calcio femminile, Panchina d'Oro per Piovani (Sassuolo) e Panchina ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) E' Gian Pieroil migliore allenatore della Serie A.Fa il bis Gian Pieroche, dopo ladello scorso anno, è stato ancora scelto come migliore allenatore della Serie A. L'allenatore dell'Atalanta ha ricevuto in premio laD'Oro, il trofeo che ogni anno viene attribuito dall'Associazione Italianaal miglior collega del campionato.A Filippo Inzaghi, invece, è stata assegnata lad'argento per la promozione dei record con il Benevento (86 punti), centrata nella stagione 2019/20.In Serie C premiato Alvini della Reggiana, che con la sua squadra ha centrato nella scorsa stagione l'obiettivo-promozione.Infine, per quanto riguarda il calcio femminile,d'Oro per Piovani (Sassuolo) e...

Atalanta_BC : Gian Piero #Gasperini vince la #PanchinaDOro per il secondo anno consecutivo! ?? Complimenti Mister!! ?? Gian Piero… - AAlciato : +++Panchina d’Oro assegnata a Gasperini per il secondo anno consecutivo @SkySport - FIGC : È Gian Piero #Gasperini il miglior #allenatore della scorsa stagione di @SerieA! Il tecnico dell'@Atalanta_BC ha ri… - Eurosport_IT : La #PanchinaDOro a Gian Piero #Gasperini che vince questo premio per il secondo anno consecutivo! ?? - Mpete1GP : RT @Atalanta_BC: Gian Piero #Gasperini vince la #PanchinaDOro per il secondo anno consecutivo! ?? Complimenti Mister!! ?? Gian Piero Gasperi… -

