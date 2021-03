L’ex presidente della SEC Jay Clayton assume il ruolo di consulente per le criptovalute (Di martedì 30 marzo 2021) L’ex presidente della US Securities and Exchange Commission (SEC), Jay Clayton, ha assunto un ruolo di consulenza sulle criptovalute presso One River Asset Management. L’ex presidente della SEC statunitense, Jay Clayton, farà da consulente per le criptovalute a One River Asset Management. A Clayton, che ha lasciato il suo ruolo nell’agenzia di regolamentazione tre mesi fa, sono stati offerti vari ruoli nel settore privato, e ha deciso di unirsi al team di One River. One River Asset Management ha annunciato l’assunzione di Clayton tramite un comunicato stampa pubblicato ieri, in cui dà il benvenuto a Clayton e ad altri ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 30 marzo 2021)US Securities and Exchange Commission (SEC), Jay, ha assunto undi consulenza sullepresso One River Asset Management.SEC statunitense, Jay, farà daper lea One River Asset Management. A, che ha lasciato il suonell’agenzia di regolamentazione tre mesi fa, sono stati offerti vari ruoli nel settore privato, e ha deciso di unirsi al team di One River. One River Asset Management ha annunciato l’assunzione ditramite un comunicato stampa pubblicato ieri, in cui dà il benvenuto ae ad altri ...

