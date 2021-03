L’asse prealpino per l’industria

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 30 marzo 2021) L’onda lunga della riforma di Confindustria, che risale ancora alla Commissione presieduta da Carlo Pesenti, ha raggiunto e sfidato due associazioni territoriali molto importanti del panorama produttivo del post Covid, quella di Bergamo e quella di Lecco-Sondrio, protagoniste ieri di un’Assemblea congiunta che ne ha avviato la fusione. In molte zone del Paese, questo stesso processo di semplificazione è in corso, sia pur con qualche contraddizione e molte resistenze, con l’ambizione di segmentare in modo nuovo l’intermediazione d’impresa, non più secondo i confini meramente amministrativi, ma secondo direttrici economico sociali e soprattutto vocazionali.