Giulia Salemi torna a fare la conduttrice | arriva il format Salotto Salemi

(Di martedì 30 marzo 2021) Occasione importante per la web influencer italo-persiana che sogna di affermarsi come presentatrice L'articolo proviene da Gossip e Tv.

La storia d'amore tra l'ex velino Pierpaolo Pretelli e l'influencer italo - persianaè nata tra le mura della Casa più spiata d'Italia, in occasione della loro partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip . Il rapporto tra i due ex concorrenti sta ...ha stupito tutti nell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip'. Ha trovato il suo amore, Pierpaolo Pretelli, con il quale la relazione sentimentale procede benissimo. Ha anche lanciato ...Il format nato su Instagram, ideato da Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, sbarcherà su Mediaset Play.L'ex fidanzato di Giulia Salemi ha lanciato un appello a Pierpaolo Pretelli, rivelando di essersi sentito usato da lei.