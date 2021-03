Focolaio di Covid in un convento: 27 suore positive, 4 morte. 'Contagiate da personale non vaccinato' (Di martedì 30 marzo 2021) Un Focolaio Covid è scoppiato a metà marzo nel convento Regina Pacis di Bari, nel quartiere di Ceglie del Campo, contagiando tutte le 27 suore della congregazione delle suore adoratrici del sangue di ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) Unè scoppiato a metà marzo nelRegina Pacis di Bari, nel quartiere di Ceglie del Campo, contagiando tutte le 27della congregazione delleadoratrici del sangue di ...

